Os 10 jogadores que começam 2025 com as maiores valorizações no Brasil

Em 12 meses, muita coisa pode acontecer. Na carreira de um jogador de futebol, o intervalo de uma temporada é suficiente para fazer carreiras despencarem ou alçarem voo. Um levantamento do “Somos Fanáticos” descobriu quais são os dez jogadores em atividade no futebol brasileiro que começam 2025 com a maior valorização em relação ao começo de 2024. E que mais geram expectativa para a temporada que começa.

Para chegar ao resultado, foram considerados não os valores de mercado absolutos. Assim, eles foram extraídos do site especializado “Transfermarkt”, e sim o ganho de valorização no período de 12 meses. Atletas que passaram a temporada passada no Brasil, mas que não começarão 2025 no futebol brasileiro, como Luiz Henrique, anunciado pelo Zenit (RUS), não foram considerados.

Estêvão lidera valorização no futebol brasileiro

Estêvão foi o jogador em atividade no futebol brasileiro que mais se valorizou no espaço de 12 meses. Além das atuações de destaque ao longo do período, a conclusão da venda de seus direitos econômicos para o Chelsea, em junho do ano passado, colaborou demais para a valorização do atacante do Palmeiras. Em 12 meses, seu valor de mercado aumentou em 40 milhões de euros (R$ 251,6 milhões), mais que o dobro da segunda maior valorização no mesmo período: 13 milhões de euros (R$ 81,7 milhões), de Igor Jesus, do Botafogo.

Flamengo é quem mais aparece no ranking dos jogadores

Apesar da temporada agridoce, com oscilações e o título da Copa do Brasil no fim, o Flamengo é quem tem mais jogadores entre as maiores valorizações. Lorran, de apenas 18 anos, se valorizou em 11 milhões de euros (R$ 69,1 milhões) nos últimos 12 meses, fruto de seus 27 jogos pelos profissionais. Ele é considerado uma grande promessa rubro-negra para 2025.

Outro jogador do Flamengo que se destacou no levantamento foi Gerson. Ele foi o principal nome rubro-negro na temporada passada e teve, então, pela primeira vez na carreira boa sequência como titular da seleção brasileira. O resultado disso é a valorização de 5 milhões de euros (R$ 31,4 milhões) e o começo da temporada 2025 como a principal estrela do elenco carioca.

Completa a trinca rubro-negra o lateral-direito Wesley. Ele viu seu valor de mercado aumentar em 5 milhões de euros ( (R$ 31,4 milhões) após temporada de firmação na equipe titular. Não é à toa que clubes europeus tem rondado o Flamengo pelo jogador de 21 anos. Por enquanto, segue no Flamengo como um dos pontos fortes para a temporada 2025.

Corinthians e Botafogo também com boa presença

Outros dois clubes com jogadores se destacando em termos de valorização são Corinthians e Botafogo. Os paulistas contam com Bidon e Hugo Souza. O volante de 19 anos começa 2025 com valorização de 7,9 milhões de euros (R$ 49,3 milhões) em comparação ao começo de 2024. Existe a expectativa de que, em um ano mais estável do Corinthians, o jogador se torne de vez um dos pilares do time. Já o goleiro, depois de altos e baixos na carreira, teve, enfim, um temporada de alto nível em 2024 e se valorizou em 6,8 milhões de euros (R$ 42,7 milhões).

Time sensação da temporada passada, o Botafogo começa 2025 lidando com a saída de muitos jogadores do elenco, mas alguns dos mais importantes nos últimos 12 meses seguem. Igor Jesus é um deles, com uma valorização de 13 milhões de euros (R$ 81,7 milhões), depois de ser campeão brasileiro, da Libertadores e passar a integrar o grupo da seleção. O outro é o goleiro John, que valorizou em 6,2 milhões de euros (R$ 38,7 milhões). Em 2025, espera-se que seja, portanto, um dos homens de confiança do time titular.

Os dez jogadores que começam 2025 com maior valorização em comparação a 2024

1 – Estêvão (Palmeiras) – 40 milhões de euros (R$ 251,6 milhões)

2 – Igor Jesus (Botafogo) – 13 milhões de euros (R$ 81,7 milhões)

3 – Lorran (Flamengo) – 11 milhões de euros (R$ 69,1 milhões)

4 – Breno Bidon (Corinthians) – 7,9 milhões de euros (R$ 49,3 milhões)

5 – Hugo Souza (Corinthians) – 6,8 milhões de euros (R$ 42,7 milhões)

6 – John (Botafogo) – 6,2 milhões de euros (R$ 38,7 milhões)

7 – Rayan (Vasco) – 6 milhões de euros (R$ 37,7 milhões)

8 – Gerson (Flamengo) – 5 milhões de euros (R$ 31,4 milhões)

9 – Matheus Pereira (Cruzeiro) – 5 milhões de euros (R$ 31,4 milhões)

10 – Wesley (Flamengo) – 5 milhões de euros (R$ 31,4 milhões)

