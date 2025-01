A declaração de Jorge Jesus sobre o futuro de Neymar no Al-Hilal virou o mundo esportivo do avesso. Torcedores e imprensa passaram a discutir possibilidades para o astro, enquanto clubes começaram a se mobilizar para contratá-lo. Informações de momento o colocam cada vez mais próximo de um acerto com o Santos, mas, de acordo com Emerson Sheik, há fortes concorrentes da Europa na disputa.

Sheik apostou na volta por cima do astro diante da possibilidade de retornar ao Brasil, mas garantiu que o regresso não é tão simples quanto parece. Em participação no ‘Arena SBT’ desta segunda-feira (21), o ex-jogador garantiu que o atacante tem um leque de opções à mesa – inclusive com oferta do mais alto escalão da Premier League.

“Neymar tem propostas de muitos lugares. Muitos lugares! Poderá escolher. Eu não vou falar, eu dou a informação que eu sou autorizado a dar, preservo amizades. Mas o Neymar tem muita proposta e digo do primeiro escalão da Premier League”, revelou o comentarista.

Santos quer repatriar Neymar

Trata-se de um futuro incerto, afinal, o astro tem vínculo com o Al-Hilal até junho e ainda não há novas informações sobre uma rescisão. Entretanto, as partes já admitem que a saída se tornou apenas questão de tempo – seja por acordo ou pré-contrato.

Nesse cenário, o Santos viu o caminho livre para concretizar a repatriação do Menino da Vila e tomou iniciativa no negócio. As informações mais recentes garantem que as partes estão alinhadas, e o que o atacante teria, inclusive, concordado com os valores oferecidos pelo clube.

A diretoria, ainda segundo informações, teria firmado um acordo de seis meses com o jogador baseado num projeto esportivo sólido. Já o atleta teria optado pelo lado emocional e concordado com os termos, a fim de driblar a desconfiança e regressar em forma à Seleção Brasileira.

Agora, o Santos aguarda o desenrolar das tratativas entre o jogador e a cúpula saudita para uma rescisão contratual. A expectativa é que o caso avance ainda nesta semana.

