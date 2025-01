Kayky Almeida vai ao CT Carlos Castilho para encaminhar retorno ao Fluminense

O Fluminense contou com uma novidade na manhã desta terça-feira (21), no CT Carlos Castilho. Trata-se do zagueiro Kayky Almeida, que esteve no local para finalizar os termos do seu contrato e encaminhar o seu retorno ao Tricolor. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o atleta chegará ao clube de Laranjeiras em uma transferência definitiva e gratuita. Vale lembrar que o Watford pagou 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) por 90% dos direitos econômicos do zagueiro e agora o Tricolor voltará a ter 50% dos direitos econômicos.

O clube inglês informou aos estafe do atleta que buscassem uma nova equipe. Diante desse cenário, eles entraram em contato com o Fluminense para o possível retorno mesmo sendo apenas para o Sub-20 inicialmente.