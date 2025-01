Agora companheiros de Atlético, Deyverson revela conversa com Júnior Santos

O atacante Júnior Santos deixou o Botafogo após duas temporadas e acertou com o Atlético-MG. Ao chegar em Belo Horizonte, o jogador teve uma conversa com seu novo companheiro, Deyverson. Afinal, se hoje estão do mesmo lado, no passado foram adversários.

Aliás, os times se enfrentaram na última edição da Libertadores, e o Alvinegro carioca saiu vitorioso, com Júnior Santos marcando um gol na grande final. Durante a comemoração do título, o então atacante do Botafogo provocou Deyverson, relembrando um lance em que o adversário segurava sua perna:

“Segura o que eu vou falar, segura suas pernas que o bonde vai passar”, cantou, cercado pelos companheiros do time carioca.

LEIA MAIS: Atlético encaminha acerto com Paulo Bracks

“Cara, muito feliz. Eu falei com o Júnior Santos. Ele me mandou uma mensagem, conversamos um pouco. Estou muito feliz pela chegada dele, é um grande jogador”, afirmou Deyverson.

“Eu disse a ele: ‘Cara, você vai ser muito bem recebido aqui. É um grande jogador, uma pessoa muito humilde’. Ele conquistou a Libertadores, um título muito importante, e fez o gol na final. Fico feliz por ele e espero que chegue o mais rápido possível”, concluiu o atacante do Galo.

Todavia, ainda nos Estados Unidos, o Atlético está em pré-temporada e retornará ao Brasil para a disputa do Campeonato Mineiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.