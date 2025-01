Novorizontino x Inter de Limeira, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Novorizontino e Inter de Limeira se enfrentam nesta terça-feira, 21/1, às 19h30 (de Brasília), em duelo pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogo será no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O time da casa tem apenas um ponto no Grupo C, ocupando a terceira posição, e precisa se recuperar. A Inter de Limeira também tem um ponto, em terceiro lugar no Grupo A, mas jogou apenas uma partida, contra duas do rival. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida a partir das 18h, com um pré-jogo que te colocará dentro de campo. E, com a bola rolando, Christian Rafael estará na narração.