Barcelona vence Benfica em virada histórica com gols de Raphinha

Em jogo histórico sob forte chuva no Estádio da Luz, em Lisboa, o Barcelona buscou uma virada heroica por 5 a 4, nesta terça-feira (21), e confirmou a classificação direta para as oitavas de final da Champions, com uma rodada de antecedência. Raphinha, com dois gols, sendo um deles no último lance do jogo, foi o grande destaque da vitória catalã. Além do brasileiro, Lewandowski, com dois pênaltis convertidos, e Eric García, completaram o triunfo. Pelo lado dos donos da casa, o grego Pavlidis brilhou e foi o grande destaque do time português. Isto porque, com apenas 30 minutos, o atacante marcou seu primeiro hat-trick com a camisa do time encarnado. Além dele, Ronald Araújo (contra) também balançou a rede.

Outro destaque do jogo foi o goleiro Szczesny, que teve sua primeira oportunidade nesta edição da Champions. Ele foi diretamente responsável por dois dos gols sofridos e ficou marcado negativamente. Contudo, o polonês fez uma grande defesa no segundo tempo e conseguiu se redimir.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 18 pontos e se manteve como vice-líder desta fase de liga da Champions, atrás apenas do Liverpool. Dessa forma, o time catalão está confirmado nas oitavas de final da principal competição de clubes do planeta.

Por outro lado, o Benfica deixou escapar a vitória e desperdiçou a oportunidade de entrar na zona de classificação direta para as oitavas de final. Assim, o time encarnado segue com os mesmos 10 pontos, na 18ª posição, na área de acesso para os playoffs. Contudo, o Benfica ainda pode ser ultrapassado por outras equipes no decorrer desta 7ª rodada.

Benfica x Barcelona

Em um grande primeiro tempo no Estádio da Luz, a partida teve dois protagonistas marcantes, um para o bem e outro para o mal. O grego Vangelis Pavlidis brilhou, marcando seu primeiro hat-trick com a camisa do Benfica em apenas 30 minutos, enquanto o goleiro Szczesny foi diretamente responsável por dois dos gols sofridos pelo Barça.

Logo no primeiro minuto, Pavlidis abriu o placar ao aproveitar um excelente cruzamento de Carreras, outro destaque da etapa inicial. Aos 12 minutos, Lewandowski empatou para o adversário em cobrança de pênalti. No entanto, aos 21 minutos, Szczesny se atrapalhou ao tentar cortar um lançamento, trombou com Baldé fora da área e deixou Pavlidis livre para marcar o segundo gol. Pouco depois, o goleiro cometeu um pênalti, que o atacante grego converteu aos 29 minutos, ampliando a vantagem do Benfica antes do intervalo.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o ritmo de jogo caiu e uma forte chuva começou em Lisboa. O Barcelona teve mais posse de bola e pressionou no campo ofensivo. O Benfica, por sua vez, conseguia se postar bem defensivamente e, além de evitar a pressão adversária, levou perigo em alguns contra-ataques. Contudo, uma falha incrível do goleiro Trubin recolocou o Barça no jogo. Ele tentou sair jogando com um chute para frente, mas acerta a cabeça de Raphinha, que marcou da entrada da área, sem fazer esforço. Porém, o Benfica não se abateu e, apenas três minutos depois, Ronald Araújo tenta cortar cruzamento da esquerda e mandou contra a própria rede.

Mas o jogo ainda reservou emoções para os momentos finais. Isto porque, após pênalti marcado em Lamine Yamal, aos 32 minutos, Lewandowski converteu mais uma cobrança, anotou o segundo na partida e recolocou o Barça em condições de reagir. E o empate veio aos 41 minutos. Em cobrança rápida de escanteio, Pedri cruzou na medida e Eric García subiu mais que a zaga adversária para balançar a rede. O Benfica ainda teve uma última oportunidade com Di María, que parou em grande defesa de Szczesny. Até que, no último lance, Raphinha aproveitou lançamento, driblou o zagueiro e confirmou a virada histórica para o Barcelona.

