Juninho treina pela primeira vez, e Cebolinha passa por ‘trote’ no Flamengo

O grupo principal do Flamengo retornou a treinar, nesta terça-feira (21) no Ninho do Urubu após pré-temporada nos Estados Unidos. Único reforço até o momento, o atacante Juninho esteve presente nas atividades com o grupo de Filipe Luís. Outra novidade foi Everton Cebolinha, que voltou a participar das atividades com o grupo após se recuperar de lesão.

O camisa 23 e substituto de Gabigol ganhou o famoso trote dos demais do elenco no corredor polonês. Nos minutos iniciais do treino comandado por Filipe Luís, o novo atleta conversou bastante com o zagueiro Léo Pereira. Os dois, afinal, tiveram passagem pelo Athletico.

Além dele, o atacante Everton Cebolinha também “ganhou” trote dos companheiros. Ele, afinal, voltou a treinar com o elenco após se recuperar de uma lesão no Tendão de Aquiles. Ele rompeu o local em agosto do ano passado e não entrou mais em campo.

Uma ausência dentro de campo foi Luiz Araújo. O atacante fez trabalho de carga na academia e também no campo, porém não esteve presente na atividade. É um processo natural por conta do início da temporada.

O time principal do Flamengo vai ter trabalho para reverter a situação em que o clube se encontra no Campeonato Carioca.A equipe de Filipe Luís entra em campo a partir da quinta rodada, no sábado (25), contra o Volta Redonda. No Estádio Mané Garrincha, em Brasília, as equipes medem forças a partir das 16h30 (horário de Brasília). Portanto, o elenco vai focar nas atividades até sexta-feira, quando viajam para Brasília.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.