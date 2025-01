Claudinho recusa Palmeiras e irá defender clube do Qatar

Claudinho não seguirá mais no Zenit, mas não será reforço do Palmeiras. O jogador, que já havia dado ao sinal verde ao clube alviverde, voltou atrás e informou o clube paulista que agora defenderá o futebol do Qatar.

Palmeiras e Zenit já estavam nos últimos detalhes da transação. Os clubes faziam a troca dos contratos quando foram informados da mudança de ideia do jogador. No último final de semana, o Verdão chegou a um acordo com o clube russo pela venda e recebeu o ok de Claudinho. Havia uma oferta do futebol do Qatar, mas parecia que iria ficar esquecida, até esta terça-feira (21).

A presidente Leila Pereira confirmou que Claudinho havia aceitado a proposta do Palmeiras e ainda destacou que o jogador não queria jogar no Qatar. Por fim, a dirigente ressaltou que nenhum atleta é maior que o clube.

“Nós entramos em acordo com o Zenit, e o Claudinho aceitou a nossa proposta. Eu mesma conversei por telefone com o jogador, que, por duas vezes, deu a sua palavra de que viria para o Palmeiras. Ele me disse que não queria jogar no Qatar. Fizemos uma ótima oferta, tanto que o jogador a aceitou. Mas o futebol é assim mesmo. Nenhum atleta é maior do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Seguimos no mercado em busca de atletas que possam agregar qualidade ao nosso elenco”, declarou, em entrevista ao portal ge.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.