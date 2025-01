Atlético faz proposta sedutora ao Botafogo por Gregore

Após contratar Júnior Santos, o Atlético-MG tem interesse em outro jogador do Botafogo: o volante Gregore. O Galo ofereceu 4 milhões de dólares (R$ 24,1 milhões) pelo jogador de 30 anos. No contrato dele com o Alvinegro, há uma cláusula de liberação obrigatória em caso de proposta do exterior neste valor, e foi isto que o clube mineiro levou em consideração. A informação é do jornalista Cahê Mota, do ‘Ge’.

Titular absoluto do time, Gregore não está na lista de negociáveis do Botafogo. A diretoria alvinegra, inclusive, recusou uma proposta inferior do Al-Rayyan, do Catar, novo clube de Artur Jorge. Os catarianos ofereceram 2,5 milhões de dólares (R$ 12,2 milhões) mais R$ 3 milhões em bônus, e foi recusado.

O volante chegou ao Glorioso, em fevereiro do ano passado, por 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) junto ao Inter Miami, da MLS. Gregore tem contrato com o Botafogo até dezembro de 2026. Pelo clube, ele soma, em 56 jogos, três gols e duas assistências, além claro do título do Campeonato Brasileiro e da Conmebol Libertadores.

O atleta se reapresentou ao Botafogo na semana passada e se prepara com o elenco para a decisão da Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro, contra o Flamengo, em Belém.

