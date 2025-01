Artur Jorge pretende contar com jogadores do Botafogo no Al Rayyan: ‘Alvos’

Artur Jorge se desligou do Botafogo, mas a mente segue focada no clube que marcou história em 2024. Isso porque o técnico português está determinado a voltar a trabalhar com alguns nomes do elenco campeão brasileiro e da Libertadores. Mas em outro clube.

Em entrevista à emissora ‘Alkass’, do Qatar, o treinador do Al Rayyan fez pomposos elogios aos antigos comandados e deixou claro que alguns deles estão na mira do seu novo clube.

“Temos a intenção de fazer algumas alterações na equipe tendo em conta os jogadores estrangeiros que aqui estão. Os jogadores do Botafogo são muito alvos porque eu os adoro, gosto muito deles e daquilo que nós conquistamos juntos. Os conheço muito bem, naquilo que é seu valor futebolístico e seu valor de caráter”, iniciou.

“Não estou em condições de afirmar ou garantir (que fará propostas), só nós temos cinco vagas para estrangeiros, temos que ser criteriosos. Que seja nesse mercado ou no mercado de fim de temporada, aí sim teremos mais oportunidades de quem sabe trazermos os jogadores que conhecemos e queremos muito”, acrescentou.

A saída de Artur Jorge ainda não foi bem digerida por John Textor, dono da SAF do Botafogo e que ainda busca no mercado o substituto para o português em meio ao começo da temporada de 2025.

Quatro jogadores brasileiros defendem atualmente o Al Rayyan. A saber, o goleiro Paulo Victor, o volante Thiago Mendes e os atacantes Gabriel Pereira e Róger Guedes. No atual elenco, são nove atletas estrangeiros.

