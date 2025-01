Corinthians pode igualar maior sequência de vitórias seguidas no século

O Corinthians encara o Água Santa nesta quarta-feira (22/01), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Além de entrar em campo querendo manter os 100% de aproveitamento no Estadual, o Timão também tem outra meta para alcançar. Afinal, a equipe pode igualar o recorde de vitórias seguidas no século.

O Alvinegro ganhou os últimos nove jogos e vem de uma sequência impressionante, que começou ainda no Brasileirão de 2024. A melhor marca do Corinthians no atual século é de 2001, ano em que alcançou dez triunfos consecutivos. Na ocasião, a equipe, que era comandada por Vanderlei Luxemburgo, conquistou o Paulistão.

A sequência anima o torcedor, que começa a projetar uma temporada vitoriosa no Parque São Jorge. Contudo, o técnico Ramón Díaz acredita que a equipe ainda tem muito o que melhorar.

“Tem que entender que estamos trabalhando há uma semana e tivemos dois jogos importantes: Bragantino e Velo Clube. Sabemos que para o clube e para os jogadores é importante tratar de ganhar, mesmo os jogadores não estando 100%. É muito importante que a equipe não tenha lesões para seguir trabalhando. O time vai seguir crescendo com o tempo”, falou Ramón Díaz.

A maior sequência da história do Corinthians

Contudo, alcançar a melhor sequência da história do clube deve ser algo um pouco mais difícil. Isso porque a melhor campanha aconteceu entre 1920 e 1921, quando o Timão alcançou 21 vitórias seguidas. Apesar do momento impressionante, o Corinthians não conseguiu conquistar títulos naquela temporada. Algo que a torcida espera de diferente em 2025.

