Jornal espanhol exalta Raphinha e coloca brasileiro como candidato à Bola de Ouro

Raphinha foi o cara da vitória do Barcelona por 5 a 4 de virada contra o Benfica pela Champions League na terça-feira (21). Dessa forma, o jogador foi destaque na imprensa espanhola nesta quarta-feira (22). Aliás, colocou o brasileiro como um dos candidatos a Bola de Ouro.

“Os grandes protagonistas da noite foram Robert Lewandowski e principalmente Raphinha, que no momento mais inesperado marcou o gol que marcou a loucura do Barcelona no Estádio da Luz. Seus números começam a ser escandalosos e provavelmente terminará a temporada com dados que o posicionam como candidato à Bola de Ouro” publicou o Mundo Deportivo.

O atacante marcou dois gols, o primeiro aos 19 do segundo tempo e o segundo nos acréscimos, aos 51, em um rápido contra-ataque, e que definiu a vitória do clube espanhol de virada. Assim, mais uma vez, ele foi eleito o melhor jogador da partida. Vale lembrar que o brasileiro também foi o melhor em campo nas partidas contra o Bayern de Munique (vitória por 4 a 1) e Young Boys (goleada de 5 a 0), ambas pela competição.

A melhor fase de Raphinha na carreira

Raphinha é o nome do Barcelona nesta temporada e vive a melhor fase da sua carreira. Ele soma 31 participações diretas em gol nas 30 partidas pelo clube espanhol em 2024/25. São 22 bolas na rede e nove assistências. O atacante, portanto, já marcou gol em todas as competições.

