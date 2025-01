Grêmio x Cornthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 16h

Grêmio e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (22/01), às 17h, na Arena Barueri, pela semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Timão eliminou o Vasco nas quartas de final por 1 a 0, após um jogo muito dramático e gol de Gui Negão. Já o Imortal bateu o Palmeiras por 3 a 2 na fase anterior e chega empolgado sonhando com seu primeiro título na competição. O vencedor deste duelo fará a final com o São Paulo, que eliminou o Criciúma. A Voz do Esporte transmite a partir das 16h,iniciando a cobertura com o tradicional pré-jogo.Com a bola rolando, Christopher Henrique estána narração.