Saiba como será a função de Bruno Spindel no Flamengo

Homem das contratações ao lado de Marcos Braz na última gestão, Bruno Spindel tem nova função sob o comando de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, no Flamengo. Agora mais discreto, o dirigente já está no clube em um cargo voltado para o lado financeiro e de planejamento no Rubro-Negro.

Bruno Spindel, porém, segue participando das contratações dos jogadores. O diretor José Boto inicia as conversas, mas o dirigente entra posteriormente para dar prosseguimento aos papos de maneira objetiva e financeira. Contudo, o diretor não tem holofotes da mídia. Ele, afinal, não esteve presente nas entrevistas que aconteceram no Ninho até o momento, apesar de frequentar o Centro de Treinamento. Quem assume a “cara” do futebol é apenas José Boto.

Por exemplo, na última terça-feira, o atacante Juninho foi apresentado pelo Flamengo. Antigamente, Spindel e Marcos Braz estariam certamente ao lado do atleta, além de conceder coletiva de imprensa. Além disso, viajava para buscar reforços e marcavam presença nas partidas do time. No entanto, ele “não deu as caras”.

De acordo com o presidente do Flamengo, o dirigente é um “excepcional trader, um cara que entende muito disso”, por conta da experiência no mercado financeiro. O português José Boto, assim, depois de se instalar no dia a dia, concordou com a análise de Bap e determinou as novas funções de Spindel.

O departamento de futebol do Flamengo, entretanto, ainda pode passar por mudanças. Na última quinta-feira, as categorias de base tiveram demissões em massa. O Rubro-Negro deve acertar a chegada de novos nomes para diversos cargos nas próximas semanas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Tw itter, Instagram e Facebook.