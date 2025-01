Lautaro marca e Inter de Milão vence na Champions

Um belíssimo gol do atacante argentino Lautaro Martínez, aos 12 minutos do primeiro tempo, bastou para a Inter de Milão vencer, fora de casa, o Sparta Praga, por 1 a 0. O jogo desta quarta-feira, 22/1, foi na Arena de Praga, na República Tcheca, valendo pela penúltima rodada da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões. Resultado justo para um time que teve maior volume de jogo (70% de posse de bola) e mais finalizações, 11 a 10. E a Inter mostra que tem uma defesa quase intransponível. Afinal, os interistas levaram apenas um gol em sete jogos na Champions (melhor defesa entre 36 concorrentes).

Com esta vitória, a Inter de Milão chega aos 13 pontos. Assim, está quarto lugar, com grande chance de terminar no Top 8, mas ao menos sabe que ficará, na pior das hipóteses, no grupo da zona de repescagem (9º ao 24º lugar). O Sparta Praga parou nos quatro pontos e já está eliminado, pois o máximo que conseguiria seria terminar na 27ª posição entre 36 concorrentes. Na última rodada, dia 29, o Sparta visita o Bayern Leverkusen. Já a Inter recebe o Monaco e se vencer fica entreos oito e se classifica diretamente para as oitavas de final.

Lautaro marca e a Inter de Milão vence mais uma

A Inter de Milão começou buscando o ataque e conseguiu seu gol logo aos 12 minutos, com Lautaro Martínez, que recebeu pela direita e virou o jogo. Pela esquerda, Bastoni recebeu e cruzou. A zaga não percebeu a chegada de Lautaro pela direita e o argentino pegou de primeira, quase sem ângulo, para fazer um belo gol.

Embora o Sparta tenha perdido uma grande chance para empatar, a Inter de Milão mantinha a sua superioridade técnica e sempre levou perigo à área dos donos da casa. No segundo tempo, o panorama pouco mudou. Dumfries chegou a ampliar para os italianos, mas o VAR confirmou o impedimento. No fim, o Sparta até que tentou o gol, mas sem sucesso nos arremates.

