Bahia brilha, Corinthians vence o Grêmio e vai buscar o bi da Copinha

Atual campeão da Copinha e maior detentor de títulos da Copinha, com 11 taças, o Corinthians enfrentou o Grêmio nesta quarta-feira (22), pela semifinal, e derrotou o time gaúcho por 1 a 0. O gol decisivo foi marcado por Bahia, aos 10 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio de Denner.

Aliás, apesar do triunfo, o duelo foi complicado para o Timão. O Grêmio, que conta com o destaque da base Gabriel Mec, fez uma grande partida e levou perigo à meta de Kauê. Mesmo pressionado, o Corinthians conseguiu resistir e segurou o placar para garantir vaga em mais uma final.

VEJA TAMBÉM: Ryan Francisco brilha, São Paulo vira nos minutos finais e está na final da Copinha

Contudo, aos 10 minutos do segundo tempo, Luiz Fernando deu uma entrada que resultou em cartão vermelho. Com auxílio do VAR, a arbitragem confirmou a expulsão. No entanto, o time gaúcho não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Apenas quatro minutos depois, em um contra-ataque, Luiz Eduardo cometeu falta e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando as equipes novamente em igualdade numérica.

Final da Copinha será entre Corinthians e São Paulo, no dia 25 (sábado)

Todavia, com a derrota, o Grêmio ficará mais uma temporada sem o título da Copinha. Em 2020, chegou à final, mas perdeu para o Internacional. Já o Timão enfrentará o São Paulo no sábado (25), data do aniversário do maior estado do Brasil. O clube do Morumbi busca o pentacampeonato do torneio e tenta encerrar um jejum que dura desde 2019.

A final será no Pacaembu e apenas com a presença de torcedores do São Paulo, já que fez a maior campanha da competição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.