Internacional empata com Guarany em estreia no Gauchão 2025

Em sua estreia pelo Campeonato Gaúcho 2025, o Internacional ficou no empate por 2 a 2 com o Guarany, nesta quarta-feira (22), pela primeira rodada da fase de grupos do Estadual. Os gols do Colorado foram marcados por Alan Patrick, de pênalti, e Victor Gabriel. No entanto, a partida no Estrela D’Alva, em Bagé, ficou marcada pelas lesões de Bruno Gomes e Clayton Sampaio, ainda no primeiro tempo. Pelo lado dos donos da casa, o atacante Yan Philippe, que também saiu de campo lesionado, foi o grande destaque com dois gols marcados.

O técnico Roger Machado mandou a campo uma equipe alternativa, mesclada entre titulares e reservas. Além disso, o Colorado teve muitos jogadores da base, também pelas lesões e desgastes dos atletas neste primeiro compromisso da temporada.

O zagueiro Victor Gabriel, que precisou entrar em campo ainda no primeiro tempo na vaga de Clayton Sampaio e falhou no primeiro gol do Guarany, conseguiu se redimir. De cabeça, ele marcou seu primeiro gol pelo profissional do Inter e confirmou o empate no segundo tempo.

Com o resultado, o Internacional somou o primeiro ponto no Grupo B e por enquanto é o líder da chave. Além do Colorado, Caxias, Pelotas e o lanterna Ypiranga, derrotado pelo Juventude nesta primeira rodada, completam a chave.

Como fica a situação do Guarany

Por outro lado, o Guarany somou o primeiro ponto no Grupo A e assumiu a liderança de forma provisória. Na mesma chave ainda estão: Grêmio, São José e Avenida, este último que perdeu para o São Luiz em sua estreia no Gauchão. No ano passado, o Guarany venceu o Inter por 2 a 1, no Estrela D’Alva, em Bagé, e, na época, encerrou um tabu de 56 anos sem vencer o Colorado.

O palco da partida desta quarta-feira, o Estrela D’Alva, em Bagé, se destaca por ser o 4º estádio mais antigo do Brasil, inaugurado em 13 de junho de 1915. A casa do Guarany, fica atrás apenas da Arena da Baixada (4 de setembro de 1914), do Athletico-PR; Estádio Curuzu (14 de junho de 1914), do Paysandu; e do Boca do Lobo (25 de novembro de 1908), do Pelotas, o mais antigo estádio do país.

O jogo

O Inter começou o jogo e já teve dois desfalques rápidos. Bruno Gomes teve um problema no joelho esquerdo e precisou sair aos 4 minutos, enquanto Clayton Sampaio sofreu dores no tornozelo esquerdo aos 25 e também foi substituído. Pablo e Victor Gabriel entraram em seus lugares. Apesar disso, o time conseguiu abrir o placar. Aos 20 minutos, Wesley foi derrubado por Talles, e o árbitro marcou pênalti após revisar no VAR. Alan Patrick cobrou com calma e fez o gol.

O Inter quase ampliou, mas Wanderson acertou o travessão em chute de longe. O primeiro tempo parecia controlado, mas, em dois minutos, o Guarany virou o jogo em duas falhas defensivas do Inter. Aos 39, Victor Gabriel não cortou um cruzamento na área, e Yan Philippe aproveitou para bater no canto. Dois minutos depois, Luiz Felipe cruzou, Luis Otávio não afastou e Yan Philippe apareceu nas costas de Wesley para marcar o gol da virada.

Na volta do intervalo, as equipes fizeram mais alterações e o jogo começou novamente de forma intensa. O Colorado tentou se impor em busca do empate e ele veio logo aos quatro minutos. Em jogada de bola parada, Alan Patrick cobrou falta na cabeça de Victor Gabriel, que subiu mais que a defesa adversária e deixou tudo igual. Após o empate, o jogo caiu de rendimento e a primeira boa chance de alterar o placar aconteceu aos 30 minutos, quando Wesley fez boa jogada pela esquerda e finalizou na trave do Guarany.

GUARANY 2X2 INTERNACIONAL

1ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 21/01/2025, às 19h (de Brasília).

Local: Estádio Estrela D’Alva, Bagé (RS).

Guarany: Jonathan; Talles, Saulo, Bruno Cardoso e João Victor (Vitor Oliveira, aos 9′ do 2t); David Cunha (Fabão, aos 20′ do 2t), Murilo e Marcelinho (Rogério Sena, aos 9′ do 2t); Jean Lucca, Luiz Felipe e Yan Philippe (Jackson, aos 17′ do 2t). Técnico: Márcio Nunes.

Internacional: Anthoni; Bruno Gomes (Pablo, aos 4′ do 1t), Clayton Sampaio (Victor Gabriel, aos 25′ do 1t), Vitão e Aguirre; Luis Otávio (Bruno Henrique, no intervalo), Thiago Maia, Wanderson (Vitinho, aos 35′ do 2t), Alan Patrick e Wesley; Borré. Técnico: Roger Machado.

Gols: Alan Patrick, aos 24′ do 1t (0-1); Yan Philippe, aos 39′ do 1t (1-1); Yan Philippe, aos 42′ do 1t (2-1); Victor Gabriel, aos 4′ do 2t (2-2).

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS).

Assistentes: Jorge Eduardo Bernard (RS) e Otavio Legramanti (RS).

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS).

Carões amarelos: Yan Philippe, Murilo (GFC); Thiago Maia (INT).

