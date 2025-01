Emerson Rodríguez assina rescisão e deixa o Vasco para temporada 2025

O atacante Emerson Rodríguez, de 24 anos, que pertence ao Inter Miami (dos Estados Unidos) assinou na tarde desta quarta-feira (22) a rescisão de seu contrato de empréstimo com o Vasco. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o colombiano, que já tinha se despedido dos companheiros, não seguirá no clube carioca para a temporada 2025. Com o acordo, o Cruz-Maltino não terá que pagar os salários do jogador pelos seis meses que restavam de contrato.

Agora, o atleta terá que buscar um novo clube na temporada, visto que o Inter Miami não conta com ele e terá que emprestá-lo novamente.

Ao longo de 2024, o atacante esteve em campo em 21 oportunidades, com dois gols e uma assistência. Com a camisa cruz-maltina, ele não conseguiu se firmar entre os titulares mesmo com a sequência quando David se lesionou.

