Vini Jr e Raphinha engrossam coro por retorno de Neymar ao Santos

O assunto mais comentado no futebol brasileiro atualmente é o possível retorno de Neymar ao Santos. Existe uma grande expectativa do Peixe de ver o ídolo voltar para casa e vestir novamente a camisa do clube. Contudo, o desejo não fica apenas na Baixada Santista. Dois dos melhores jogadores do mundo atualmente, VinI Júnior e Raphinha engrossaram o coro pelo retorno do astro ao Alvinegro Praiano.





“O Ney é nosso ídolo. Espero que ele possa estar de volta o mais rápido possível. Para o Brasil é importante ter um jogador como o Ney, ainda mais no Santos, que é casa dele, onde ele acabou com tantos jogos… Que ele possa tomar a melhor decisão para a vida dele”, disse Vinícius Júnior, após a vitória do Real Madrid diante do Salzburg.

“Acho que um jogador como ele não pode nunca estar parado, não estar em atividade. O que está acontecendo no clube dele pode estar o prejudicando de voltar a seu melhor momento fisicamente. Acho que ele voltar a disputar em alto nível, e na minha opinião o Brasileiro é de alto nível, vai ser bom não só para ele, como para todo mundo”, opinou Raphinha.

A novela Neymar, Santos e Al-Hilal

O craque já está completamente recuperado da lesão muscular sofrida em novembro e trabalha sem nenhuma restrição. Entretanto, o Al-Hilal não quer abrir mão dos jogadores que estão atuando, por isso, não inscreverá Neymar na Liga Saudita. O brasileiro só está disponível na Liga dos Campeões Asiáticas, torneio pelo qual o clube só entra em campo no dia 04 de fevereiro, contra o Persepolis. do Irã.

As duas partes desejam a rescisão. Porém, o negócio é visto como delicado. Um término no vínculo, que vai até junho, acarretaria em uma multa de 65 milhões de euro, cerca de R$ 378 milhões. O clube não pretende liberar o brasileiro com facilidade. O Al-Hilal não deseja que a saída seja de graça ou um empréstimo nos últimos meses de contrato. Assim, o Santos espera uma rescisão de contrato do atacante com a equipe saudita.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.