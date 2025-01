Gustavo Henrique tem lesão confirmada e desfalca o Corinthians

O Corinthians não terá o zagueiro Gustavo Henrique nos próximos jogos. Afinal, o defensor foi diagnosticado com uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita. O anúncio da contusão aconteceu na manhã desta quinta-feira (23/01). O Timão não deu um prazo para o retorno do jogador.

Segundo comunicado do Corinthians, Gustavo Henrique começou o trabalho de recuperação em dois períodos no CT Joaquim Grava. Agora, ele estará sob cuidados do departamento médico do Timão. Aliás, vale lembrar que o zagueiro ainda não atuou nesta temporada e vai demorar mais um pouco para ser opção novamente para Ramón Díaz.

No ano passado, Gustavo Henrique também sofreu com lesões musculares. Ele se machucou em fevereiro de 2024, durante a goleada do Timão por 4 a 1 em cima do Botafogo-SP. Após um período no DM, o jogador voltou e era opção constante no banco de reservas par Ramón Díaz. Contudo, na reta final da temporada passada, o zagueiro terminou como titular, ao lado de André Ramalho.

Sem Gustavo Henrique, o Corinthians conta com André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca. Este último, aliás, passou 2024 emprestado ao Ceará, mas retornou e fez o primeiro gol pelo clube na vitória de quarta-feira (22/01) sobre o Água Santa, pelo Paulistão.

Gustavo Henrique agora se junta a Rodrigo Garro no DM. O meia vinha se queixando de dores no local desde o ano passado e, durante as férias, realizou procedimentos não cirúrgicos para tentar acelerar a recuperação. Nesta semana, o camisa 10 começou a treinar no gramado, mas ainda em atividades de menor impacto. A expectativa é que ele volte a trabalhar com o restante do elenco em breve.

