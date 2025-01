Flamengo aparece no top-30 clubes mais ricos do mundo, diz estudo

O Flamengo figurou entre os clubes mais ricos do mundo na temporada 2023/24. Único brasileiro e sul-americano no levantamento da empresa Deloitte, o Rubro-Negro, afinal, teve uma receita estimada em 198,2 milhões de euros (cerca de R$ 1,2 bilhão) e ocupou o 30º lugar da lista. Sem surpresas, o Real Madrid, da Espanha, lidera com incríveis R$ 6,4 bilhões.

Atual campeão espanhol e europeu, o Real Madrid, aliás, se tornou o primeiro clube da Europa a ultrapassar a marca de 1 bilhão de euros em receita em uma temporada. O Manchester City, da Inglaterra, e o Paris Saint-Germain, da França, completam o pódio. Aliás, o único não europeu a aparecer na lista é o Flamengo, em 30º lugar.

O estudo da Deloitte, afinal, leva em consideração apenas receitas recorrentes, sem contar com o dinheiro recebido de vendas de jogadores. Por fim, a empresa realiza o levantamento há nove anos e acredita que a lista referente a temporada 2024/25 terá impacto significativo do Mundial de 2025 para os não europeus, como o Flamengo.

Veja os 30 clubes mais ricos do mundo (valores em euros):

1º – Real Madrid – 1,045 bilhão

2º – Manchester City – 837,8 milhões

3º – PSG – 805,9 milhões

4º – Manchester United – 770,6 milhões

5º – Bayern de Munique – 765,4 milhões

6º – Barcelona – 760,3 milhões

7º – Arsenal – 716,5 milhões

8º – Liverpool – 714,7 milhões

9º – Tottenham – 615 milhões

10º – Chelsea – 545,5 milhões

30° – Flamengo – 198,2 milhões

