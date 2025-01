Portuguesa x Fluminense, AO VIVO,com a Voz do Esporte, às 20h

Ainda sem vencer no Campeonato Carioca, o Fluminense entra em campo nesta quinta-feira (23) para medir forças com a Portuguesa (RJ), pela 4ª rodada. Assim, o Tricolor terá pela primeira vez na temporada, à beira do campo, o treinador Mano Menezes, no duelo que acontece no Luso-Brasileiro, às 21h30 (de Brasília). Ao utilizar times alternativos nas três primeiras rodadas, a equipe de Laranjeiras soma dois empates e uma derrota e precisa engrenar na competição para assegurar um lugar nas semifinais. Por outro lado, Lusa está na terceira colocação, com 6 pontos, e quer se manter entre os quatro primeiros. A Voz do Esporte tranmite este duelo, com seu pré jogo começando às 20h, sob o comando de Chrsitan Rafael, que também estarána narração.