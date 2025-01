Kauã Elias é mais um revelado em casa a ‘abrir’ os gols do Fluminense no ano

O gol de Kauã Elias no empate por 1 a 1 com o Maricá, na última partida do Fluminense, no sábado (18), foi o primeiro do Tricolor na temporada. Dessa forma, os Moleques de Xerém se tornaram responsáveis pela primeira bola na rede do Flu pela décima vez desde 2000.

O novo camisa 9 se juntou a outros nove atletas revelados nas categorias de base do clube que conseguiram o mesmo feito. Além de Kauã Elias, também marcaram o primeiro gol do Fluminense em uma temporada Roger Flores (duas vezes), Fábio Bala, Alex Terra, Tartá, Alan (duas vezes), Ibañez e Alexandre Jesus.

O gol saiu de forma tardia, já que o Flu era derrotado por 1 a 0 para o Maricá, com Riquelme Felipe sofrendo pênalti nos últimos lances do duelo. Kauã Elias cobrou com categoria e calma para empatar o jogo, válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. Isso significa que o Fluzão vinha zerado até então.

Afinal, empatou em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa na estreia e, na segunda rodada, perdeu por 1 a 0 para o Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Com o empate contra o Maricá, o Fluminense segue sem vencer ainda na temporada. Mas terá outra chance para conhecer seu primeiro triunfo: é nesta quinta-feira (23), contra a Portuguesa, pela quarta rodada, a partir das 21h30 (de Brasília).

Relembre os gols iniciais de Moleques de Xerém em cada temporada pelo Fluminense

2000 – Roger, Corinthians 0 x 1 Flu – 23/01/2000 – Torneio Rio-São Paulo

2002 – Roger, Flu 1 x 1 Corinthians – 20/01/2002 – Torneio Rio-São Paulo

2003 – Fábio Bala, Flu 1 x 1 Olaria – 19/01/2003 – Campeonato Carioca

2005 – Alex, Flu 3 x 1 Madureira – 23/01/2005 – Campeonato Carioca

2009 – Tartá, Coritiba 0 x 1 Flu- 17/01/2009 – Amistoso

2010 – Alan, Rio Branco-ES 0 x 2 Flu – 10/01/2010 – Amistoso

2019 – Ibañez, Flu 1 x 1 Volta Redonda – 19/01/2019 – Campeonato Carioca

2021* – Alexandre Jesus, Flu 1 x 2 Resende – 04/03/2021 – Campeonato Carioca

*Primeiro jogo da temporada 2021, já que a de 2020 se estendeu até o ano seguinte por conta da pandemia

2023 – Alan (Joanderson, do Resende, abriu o placar contra, mas o atacante foi o primeiro atleta tricolor a balançar a rede), Resende 0 x 2 Flu – 14/01/2023 – Campeonato Carioca

2025 – Kauã Elias, Flu 1 x 1 Maricá – 19/01/2025 – Campeonato Carioca

