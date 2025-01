Palmeiras contrata destaque do Criciúma na Copinha de 2025

Nesta quinta-feira (23), o Criciúma anunciou o empréstimo do meia Kauã Lira ao Palmeiras. O jogador foi um dos destaques da equipe catarinense na atual edição da Copinha, em que o Tigre chegou até a fase semifinal, sendo eliminado pelo São Paulo.

O presidente do clube catarinense, Valter Minotto, confirmou a negociação, mas não revelou os valores. No entanto, afirmou que o empréstimo inclui opção de compra por parte do Alviverde.

“O Palmeiras exerceu 10% de compra. Ele vai ficar até o fim da Copa São Paulo de 2026. Se o Palmeiras quiser exercer a compra, terá que depositar um valor considerável para o Criciúma. Então, quando veio a proposta, ela foi boa para o Criciúma e, por isso, a negociação aconteceu”, declarou o mandatário do clube.

“Vários jogadores da base já foram procurados, e não foram poucos. Acredito que uns 10 atletas, mas não negociamos nenhum deles porque as propostas não estavam de acordo com o que o Criciúma queria”, concluiu.

Kauã Lira chegou ao Criciúma no ano passado, vindo do Avaí, rival do Tigre, para a categoria sub-17. Na Copinha 2025, ele marcou cinco gols e contribuiu com duas assistências.

