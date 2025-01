Em treino aberto do Atlético, Cuca repete time titular que enfrentou o Cruzeiro

O elenco principal do Atlético segue sua rotina de treinamentos nos Estados Unidos, em sua pré-temporada. Nesta quinta-feira (23), o Galo abriu o CT do Orlando City para a imprensa, onde foi possível observar as ideias do técnico Cuca para a equipe. Ele repetiu a escalação do time titular que entrou em campo contra o Cruzeiro, no último sábado.

A atividade, aliás, foi marcada também por trabalhos com bola parada ofensiva e defensiva, além de saída rápida, transição e recomposição em velocidade.

A formação titular, portanto, teve Everson, Saravia, Lyanco, Alonso e Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Gabriel Menino e Scarpa; Bernard e Hulk. O detalhe desse time é que Gabriel Menino e Gustavo Scarpa foram os únicos responsáveis pelas cobranças de faltas e escanteios.

Dois atletas ficaram fora dos treinamentos: Patrick faz recondicionamento físico, enquanto Rubens está com uma infecção respiratória.

A equipe reserva contou com: Gabriel Átila, Natanael, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Rômulo; Otávio, Igor Gomes e Caio Maia; Brahian Palacios e Deyverson. Na equipe alternativa, Palacios foi o responsável pelas bolas paradas.

O Galo fecha os preparativos nesta sexta-feira para o duelo contra o Orlando City, no sábado (25), pelo torneio amistoso da FC Series.

