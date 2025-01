Grêmio descarta lesão em Rodrigo Ely, mas zagueiro segue como dúvida no Gauchão

O zagueiro Rodrigo Ely foi substituído na segunda etapa do empate em 0 a 0 entre Brasil de Pelotas e Grêmio, na última quarta-feira (22), após sentir uma pancada no pé direito. O lance na estreia do Gauchão preocupou os torcedores do Tricolor.

Porém, o atleta foi reavaliado pelo departamento médico e, após exames, o clube afirmou que não houve lesão no local do impacto. Mas apesar da boa notícia, o defensor ainda é dúvida para enfrentar Caxias pela segunda rodada do Estadual. Informação é da GZH.

Portanto, com o problema identificado, o jogador já iniciou o tratamento com o uso de medicamentos. Assim, caso Rodrigo Ely não fique 100% para enfrentar o Grená da Serra, o Grêmio deverá entrar em campo com Gustavo Martins, que foi o substituto no último jogo.

O Imortal enfrenta o Caxias do Sul no próximo domingo (26), às 20h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O clube comandado por Gustavo Quinteros está na terceira colocação do Grupo A, com um ponto.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.