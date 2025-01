Fortaleza vence Moto Club em casa pela estreia no Nordestão

O Fortaleza venceu o Moto Club por 2 a 0 nesta quinta-feira (23), no Estádio Presidente Vargas, pela estreia na Copa do Nordeste 2025. O Laion, aliás, é o atual campeão do torneio regional. Os gols da noite foram de Lucero, de pênalti, na primeira etapa, e Pikachu fechou a conta no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda somou três pontos na tabela e assumiu a liderança do Grupo A. Por outro lado, com a derrota, o Papão do Norte iniciou a competição amargando a lanterna do respectivo grupo.

Agora, pela segunda rodada do Nordestão, o Fortaleza visita o Bahia no dia 4 de fevereiro (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro. No dia seguinte, o Moto Club recebe o Ferroviário também às 21h30, no Castelão de São Luís.

Donos da casa mandaram na partida

Com as melhores chances do confronto, o Laion mandou uma bola no travessão aos 16 minutos de jogo, com Lucero. No lance, o atacante recebeu cruzamento na medida de Pochettino. Aos 26, mais uma boa chance dos mandantes, com Pol Fernández, que tentou de fora da área com perigo. Porém, aos 28, a arbitragem marcou pênalti para o Fortaleza e, assim, Lucero abriu o placar.

Já na segunta etapa, logo aos quatro minutos, Pochettino obrigou o goleiro a fazer uma bela defesa após finalizar de longe. Após outras chances desperdiçadas, Pikachu saiu do banco de reservas para amplicar o placar. Aos 34, Mancuso cruzou para trás e o meia chegou finalizando para balançar as redes. Já no fim, aos 45, o Moto Club teve sua melhor chance no jogo e chegou a mandar uma bola no travessão com Warllen.

David Luiz teve seu primeiro contato com a torcida

O Laion aproveitou o confronto na estreia para fazer a apresetação do novo reforço aos torcedores, o zagueiro David Luiz. Assim, sob coro de “acabou o caô, David Luiz chegou!”, o defensor entrou no gramado e saudou o público presente no estádio. O defensor de 37 anos, ex-Flamengo, assinou com o Leão do Pici até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.