Com boas atuações, Naves celebra oportunidades como titular do Palmeiras no início do Paulistão

Um dos destaques deste começo de temporada do Palmeiras, o zagueiro Naves celebrou a sequência de oportunidades que vem recebendo no Campeonato Paulista. Até o momento, ele foi titular em dois dos primeiros três jogos do time na fase de grupos.

“Neste início de temporada, a comissão tomou a decisão de rodar o elenco, e isso é muito bom não só para mim, mas para todo o grupo receber oportunidade. Iniciar o ano jogando é muito bom. E também me sinto muito feliz por estar atuando depois de um tempo sem ter uma sequência. Agora espero aproveitar as oportunidades e seguir trabalhando firme”, disse o jogador.

Naves, cria da base alviverde, perdeu espaço no segundo semestre de 2024. Contudo, a venda de Vitor Reis para o Manchester City, da Inglaterra, permitiu com que o jogador de 22 anos voltasse a ser aproveitado com frequência pelo técnico Abel Ferreira.

Titular na estreia diante da Portuguesa, o defensor voltou a aparecer entre os 11 iniciais na vitória de virada sobre o Santos, na Vila Belmiro. O zagueiro, aliás, prevê um caminho com muitos obstáculos para o Verdão no Estadual.

“O primeiro clássico do ano e de muitos difíceis que estão por vir. Melhoramos no segundo tempo e conseguimos a virada. É um pouco do que está por vir na temporada, mas já começamos a preparação para o jogo de sábado (contra o Novorizontino) e vamos continuar trabalhando para sair com os três pontos também”, concluiu.

O Palmeiras lidera o Grupo D com sete pontos, um a mais que o São Bernardo, segundo colocado. Pela quarta rodada do Paulistão, o Verdão enfrenta o Novorizontino no próximo sábado, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

