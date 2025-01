Dorival Júnior conversa com Seleção Sub-20 e manda recado: ‘Estaremos na torcida’

Na véspera da estreia no Sul-Americano, os jogadores da Seleção Sub-20 tiveram um encontro especial. De forma virtual, Dorival Júnior, treinador da seleção principal, conversou com os jogadores, que já estão concentrados na Venezuela.

O encontro durou cerca de 20 minutos e reuniu toda a comitiva do Brasil. Dorival transmitiu palavras de confiança para a estreia no torneio e reforçou o talento de cada jogador convocado para jogar com a camisa da amarelinha.

“Desejo a todos vocês uma grande competição, podem ter certeza de que observaremos a sequência da carreira de cada um. Vocês não foram convocados por um acaso, mas pela qualidade e pelo potencial que todos têm. Cada um de vocês pode render muito, se tivermos uma entrega coletiva consciente. Que façamos uma grande competição, estaremos na torcida por todos vocês”, destacou o treinador.

A equipe comandada por Ramón Menezes estreia nesta sexta-feira (24), às 20h30, horário de Brasília, contra a Argentina. A partida acontece na cidade de Valencia, na Venezuela.

