Vegetti nega ter pedido salário milionário e avisa: ‘Vou ficar até que me mandem embora’

O Vasco venceu o Madureira por 2 a 0, nesta quinta-feira (23), na Arena da Amazônia, pela quarta rodada da Taça Guanabara. Com o retorno do elenco principal, Paulinho e Vegetti marcaram os gols cruz-maltinos. Após a partida, o centroavante argentino analisou o desempenho da equipe, vê necessidade de melhora e fez autocrítica no jogo.

“Sempre importante começar ganhando. A gente está com novo treinador, mas foi importante manter a base mais os jogadores que chegaram. Acho que se viu do que quer o Fábio Carille, com posse de bola, equipe compacta, ser melhor na parte defensiva, e na frente sabemos que faz a diferença. Mas temos que melhorar muito ainda. Erramos muitos passes bobos. É um bom começo porque a gente tinha que ganhar para subir na tabela do Carioca e sempre melhor com um triunfo. Contento com o gol, é sempre bom marcar para o centroavante, mas acho que fiz um jogo ruim, onde não tive muita participação, mas faz parte, primeiro jogo da temporada”, disse à Vasco TV.

Além disso, Vegetti desmentiu as informações de que iria sair do Vasco e estava pedindo salário milionário para renovação de contrato. O argentino de 36 anos avisou que só deixa o clube sob ordem do clube, onde tem vínculo até o fim de 2025, com possibilidade de extensão por mais um ano.

“Muito feliz de pertencer a esse clube, muita honra de vestir essa camisa. Se falaram muita coisa minha nas férias, que vinha para um lado, que não ia voltar para pré-temporada e que pedi um salário: é mentira. Mas sempre fico trabalhando tranquilo e acho que mereço um pouco de respeito porque sempre honrei essa camisa, e vou fazer isso até o último dia. Alguns torcedores acreditaram nessa mentira, mas fico aqui. Vou ficar aqui até que me mandem embora”, finalizou.

Por fim, o Vasco volta a campo no próximo domingo (26), contra a Portuguesa-RJ, às 21h (de Brasília), em São Januário, pela quinta rodada da Taça Guanabara. No momento, o Cruz-Maltino ocupa a quinta colocação na tabela, com seis pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.