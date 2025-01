Suspenso dos próximos jogos, Vini Jr. é defendido por Ancelotti

Na comparação com a goleada diante do Red Bull Salzburg, na Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid tem uma baixa para os próximos dois jogos. Por punição aplicada após expulsão contra o Valencia e excesso de cartões na Champions, Vini Jr. está fora dos encontros com Valladolid, por LALIGA, e Brest, na rodada final da fase de liga, pelo torneio continental.

Uma das perguntas feitas ao técnico Carlo Ancelotti, na coletiva desta sexta-feira, insinuou que a ausência do camisa 7 teria menor peso do que se pode imaginar. No questionamento, houve um trecho onde se apontou que “o Madrid sabe viver sem o Vinicius”, irritando o comandante da equipe espanhola.

“Acho que alguns esquecem que, com Vinicius, vencemos a Champions League em Paris e também a Champions em Londres. Acho que alguns se esqueceram disso”, disparou Carleto.

Descanso valioso

Na mesma resposta, o treinador também preferiu ver o lado bom da situação em meio a intensa rotina de jogos. Diante da sequência de oito partidas nos últimos 25 dias, ele entende que a suspensão dará um relevante tempo de descanso a Vinicius.

“Aproveitaremos as partidas em que ele não puder jogar no momento mais importante da temporada porque ele estará renovado. É um jogador indiscutível, sem dúvida nenhuma”, afirmou.

De saída?

Outro tema que envolveu Vini Jr., nas últimas semanas, foi a volta das especulações sobre o futebol árabe fazer uma investida para tirá-lo do Real. Por isso, Carlo Ancelotti voltou a ser taxativo na avaliação que é baseada, aliás, no que o próprio atacante brasileiro teria dito a ele:

“Até onde eu sei, através de informações diretas do jogador, é que ele está muito feliz aqui. E acima de tudo quer fazer história no Real Madrid. Ele, como todos nós que trabalhamos no clube, estamos na mesma linha. Estamos felizes no Real Madrid e queremos fazer história.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.