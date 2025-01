Guardiola, do City, admite utilizar reforços contra o Chelsea: ‘Não temos jogadores’

Durante a semana, o Manchester City anunciou os zagueiros Abdukodir Khusanov e Vitor Reis, e o atacante Omar Marmoush para o restante da temporada 2024/25. Assim, o técnico Pep Guardiola confirmou que os novos nomes já estão à disposição diante do Chelsea, neste sábado (25), pela Premier League.

“Sim, eles podem jogar, mas ainda não sei. Não temos jogadores (disponíveis)”, disse Pep.

“Acho que só treinamos com eles uma vez. Novos jogadores podem ajudar. Tivemos alguns problemas, amanhã por exemplo só teremos um defensor. Bem, talvez mais, porque Khusanov pode jogar (na posição). Eles vão nos ajudar com o calendário que temos, com a energia deles, jogando bem e ganhando jogos”, completou.

Ainda sem engrenar na temporada, os Citizens perderam para o PSG por 4 a 2 e estão fora da zona de classificação para os playoffs da Champions League, restando uma rodada para o fim da primeira fase.

A partir disso, a equipe terá uma série de jogos decisivos pela frente. O primeiro deles será contra os Blues, quarto colocado da Premier League, com um ponto a mais que o próprio City. A partida acontece às 14h30 (de Brasília), em Manchester.

