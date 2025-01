Representantes de Bitello negam sumiço do jogador que interessa ao Botafogo

Os representantes de Bitello, atualmente jogador no futebol da Rússia, negaram o desaparecimento do atleta. A declaração ocorreu após o Zenit enviar uma nota para os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo os russos, o atleta está no Brasil para negociar sua saída da Europa.

A equipe de Bitello, liderada pelo empresário Maickel Portela, respondeu ao Dínamo Moscou e exigiu que o clube se retratasse publicamente à imprensa brasileira. O objetivo é corrigir as informações divulgadas.

VEJA TAMBÉM: Em nota, Dínamo afirma que Bitello está desaparecido e critica clubes brasileiros

“Todas as partes sabem do interesse de grandes instituições do futebol global em negociar os direitos do jogador. Além disso, o atleta e seu agente já receberam diversas respostas do Dínamo sobre propostas enviadas por representantes oficiais ou clubes interessados”, afirmou um trecho da nota de defesa.

As negociações entre Bitello e o Botafogo, porém, esfriaram nesta semana. O prazo estabelecido pelo clube carioca para respostas terminou sem acordo. As divergências surgiram porque o Dínamo Moscou pediu 10 milhões de euros como pagamento inicial. Esse valor corresponde a mais da metade da operação total, que é de 18 milhões de euros (cerca de R$ 110,8 milhões). O Botafogo, por outro lado, ofereceu 2,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 15,4 milhões).

O Botafogo segue buscando reforços no mercado. O clube procura um atacante de lado para suprir as saídas de Júnior Santos e Luiz Henrique. Além disso, também quer um centroavante, já que Tiquinho Soares foi negociado com o Santos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.