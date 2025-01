Palmeiras anuncia a contratação de Emiliano Martínez

O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (24/01), a contratação do volante Emiliano Martínez. O jogador de 25 anos, chegou em definitivo ao Verdão e assinou contrato por três temporadas, até dezembro de 2029. Ele estava atuando no Midtjylland, da Dinamarca. Os valores da negociação não foram revelados.

Ele desembarcou em São Paulo ainda nesta semana e aguardava somente os exames médicos para ser formalizado como terceiro reforço do Verdão para 2025. Assim, ele se junta a Paulinho e Facundo Torres, ambos atacantes, como as novidades do Palmeiras para esta temporada.

Ele chega ao Palmeiras para reforçar uma posição que Abel Ferreira via com necessidade de uma nova peça. Atualmente, para o setor, o Verdão conta com Aníbal Moreno, Fabinho, Zé Rafael, Richard Ríos e Atuesta. Contudo, o treinador português queria repor a saída de Gabriel Menino, envolvido na negociação que trouxe Paulinho para o clube.

Aliás, na avaliação do departamento de futebol, Emiliano pode atuar tanto como primeiro quanto segundo volante, mas está sendo visto principalmente como uma opção para a posição que conta com Aníbal Moreno, de meio-campista mais marcador.

O volante tem uma passagem pelo futebol brasileiro, atuando pelo Red Bull Bragantino entre 2021 e 2022. Ele estava no Midtjylland desde 2022, por onde atuou em 82 partidas, com um gol e três assistências. Além disso, ele tem sido convocado por Marcelo Bielsa para a seleção uruguaia nas últimas partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo.

