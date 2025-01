AEK baixa pedida, mas Grêmio desiste de negócio pelo atacante Eliasson

O Grêmio até recebeu uma sinalização do AEK, da Grécia, que concordava em diminuir a pedida para negociar o atacante Niclas Eliasson. Anteriormente, o clube avaliava que uma oferta de 6 milhões de euros (pouco mais de R$ 37 milhões na cotação atual) seria a ideal para liberar o jogador. Em seguida, aceitou reduzir para 5,7 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões na cotação atual). Mesmo assim, o Imortal entende que o montante é abusivo e optou por encerrar as tratativas pelo jogador.

A propósito, é uma escolha definitiva do Grêmio, que retomou os esforços para tentar contratar Eliasson. Afinal, ele já foi um alvo do Tricolor Gaúcho na segunda janela de transferências da última temporada. Por sinal, internamente, o clube acredita que o atacante vai fechar com o Santos. Na sequência, o Imortal vai voltar ao mercado e identificar candidatos a serem reforços para o seu setor ofensivo. Isso porque o treinador Gustavo Quinteros admitiu que uma de suas prioridades é a contratação de um atacante de velocidade com experiência. A intenção, aliás, é que esse jogador seja um substituto a Soteldo, que voltou ao Santos depois de período de empréstimo.

Grêmio se mobiliza por reforços no setor defensivo

O Grêmio ainda se movimenta na janela para tentar concretizar a chega de um zagueiro e lateral-esquerdo. Os principais alvos para as respectivas posições são Marcão, atualmente no Sevilla, da Espanha, e Bruno Pacheco, que está no Fortaleza.

A investida por Marcão foi por empréstimo e o defensor vê um retorno ao Brasil como positivo e também pela possibilidade em atuar pelo Tricolor Gaúcho. Contudo, a oferta salarial do Grêmio não agradou ao zagueiro, pois representa menos da metade da sua remuneração que recebe do Sevilla. Vale ressaltar que nas negociações com o clube espanhol, os gaúchos sugeriram o pagamento dos vencimentos do defensor em sua totalidade.

O atleta está próximo de completar sua terceira temporada no Sevilla, mas encontra obstáculos para se consolidar como titular na equipe. Afinal, ele sofreu com algumas lesões. Deste modo, com pouco espaço, ele disputou somente 34 jogos pelo time espanhol.

Já com relação a Bruno Pacheco, o seu vínculo com o Leão do Pici vai até o fim de 2026. Ou seja, provavelmente o Tricolor Gaúcho teria que fazer uma compensação financeira ao clube nordestino. A avaliação de Bruno Pacheco é que o momento possa ser ideal para uma mudança de ares. Isso porque a sua titularidade na equipe deixou de se uma certeza pela concorrência com Felipe Jonatan. Além disso, o Fortaleza ainda acertou a chegada de Diogo barbosa.

