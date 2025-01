Veja como foram os estreantes do Vasco contra o Madureira

Dos cinco reforços contratados até o momento pelo Vasco na janela, dois estrearam na última rodada, contra o Madureira, em vitória por 2 a 0, na última quinta (23). São eles o zagueiro Lucas Oliveira e o volante Tchê Tchê. A dupla, aliás, recebeu elogios do técnico Fábio Carille, outro debutante da noite. Mas, afinal, como foram os jogadores no duelo da Arena da Amazônia? O Jogada10 destrincha os números para você, Joganauta.

O volante Tchê Tchê fez grande primeiro tempo, sendo coroado, inclusive, com sua primeira assistência pelo Vasco. Foi aos 22′, quando o próprio interceptou saída de bola errada da zaga do Madureira, aproveitou o espaço e serviu Paulinho. O camisa 18 tocou na saída do goleiro para fazer o primeiro gol do time principal do Cruz-Maltino na temporada.

Além do passe para o primeiro gol do jogo, Tchê Tchê acertou outros 47 de um total de 52. Assim, a taxa de acerto foi de 92%. Ele também contribuiu com outros três passes-chave, aqueles que precedem uma finalização. Acertou um drible em sua única tentativa e sofreu três faltas, cometendo duas e levando um amarelo. Nos duelos, venceu 8 de 19 (42,1%).

E Oliveira?

Já Lucas Oliveira, que atuou pelo lado esquerdo, ao lado de João Victor, também teve boa participação. Afastou cinco bolas, interceptando outras cinco. Não levou dribles, mas errou uma bola que gerou uma finalização adversária. Venceu quatro dos cinco duelos pelo alto e cometeu duas faltas.

No que diz respeito aos passes, teve ótima acurácia. Afinal, acertou 76 dos 78 que tentou, gerando um aproveitamento de 97%. Além disso, conseguiu dois lançamentos certos em três tentativas. Todos os números foram retirados do site Sofascore.

