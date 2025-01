Volta Redonda x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

As equipes de Volta Redonda e Flamengo têm encontro marcado para este sábado (25/1), às 16h30 (de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília. O jogo é válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O duelo, aliás, vai marcar o retorno do elenco principal do Rubro-Negro carioca aos gramados brasileiros após a disputa da FC Series, em Orlando, nos Estados Unidos.

Nos últimos 11 embates entre Flamengo e Volta Redonda, o Rubro-Negro venceu oito, empatou três e não perdeu nem uma vez. Ou seja, o aproveitamento do Rubro-Negro é de 81,1%. Além disso, neste recorte, a equipe da Gávea marcou 23 gols, enquanto teve a defesa vazada em apenas seis ocasiões.

Onde assistir

A partida entre Volta Redonda e Flamengo, pela quinta rodada do Campeonato Carioca, terá a transmissão do Sportv, Premiere e Globoplay (streaming).

Como chega o Volta Redonda

O Volta Redonda busca manter o bom desempenho até o momento. O time da Cidade do Aço, entretanto, não teve sorte e vai enfrentar o time principal do Flamengo. Expulso contra o Botafogo, Cayo Tenório cumpre suspensão na equipe capitaneada pelo ex-zagueiro Rogério Corrêa. Já MV, Matheus Lucas e Juninho Monteiro estão lesionados.

Apesar dos desfalques, o Voltaço está na segunda posição, com nove pontos, um a menos que o líder Maricá. O time chega para o duelo motivado após vitória sobre o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos, com um a menos. Mesmo com as dificuldades, a equipe tenta se manter entre os líderes e surpreender na competição.

Como chega o Flamengo

O time principal do Flamengo vai retornar após período de pré-temporada nos Estados Unidos. Diante disso, o técnico Filipe Luís vai escalar o que tem de melhor à disposição para o grupo ficar em ritmo de jogo para Supercopa do Brasil contra o Botafogo. O treinador, aliás, ainda não pode contar com Everton Cebolinha e Luiz Araújo, que ainda buscam ficar 100% após lesões de 2024. Por fim, o comandante não relacionou Pablo, Lorran e Carlinhos, que estavam com o time alternativo, e pode proporcionar a estreia da única contratação até o momento: Juninho.

O clube, aliás, se encontra na nona colocação, com apenas quatro pontos, e precisa da vitória para conquistar a classificação à próxima fase competição. Na última rodada, ainda com a equipe sob o comando de Cléber dos Santos, o Rubro-Negro goleou o Bangu por 5 a 0, no estádio Castelão.

VOLTA REDONDA x FLAMENGO

5ª rodada da Taça Guanabara – Fase inicial do Campeonato Carioca

Data-Hora: 24/1/2025 (sábado), às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Onde assistir: Sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

VOLTA REDONDA: Drosny, Wellington Silva, Fabrício, Gabriel Bahia, Sanchez, Pierre; Robinho, Chay; Mirandinha, Kelvin e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.

FLAMENGO: Matheus Cunha; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Alex Sandro; Pulgar e Gerson; Arrascaeta, De La Cruz e Bruno Henrique; Plata. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)

Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto (RJ) e Diego Luiz Couto Barcelos (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

