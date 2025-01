Santos anuncia a contratação de Tiquinho Soares

O Santos, enfim, oficializou a contratação do atacante Tiquinho Soares, ex-Botafogo. Campeão brasileiro e da Libertadores na última temporada, o centroavante assinou contrato até o fim de 2027 com o Peixe. Ele foi usado como ‘moeda de troca’ na negociação que levou o zagueiro Jair para o Glorioso. Os cariocas ainda desembolsaram 12 milhões de euros (cerca de R$ 75 milhões) pelo jovem defensor.

A demora para oficialização de Tiquinho Soares aconteceu por questões burocráticas, mas foram finalizadas nesta sexta-feira. O centroavante, aliás, já vinha treinando no CT Rei Pelé nas últimas semanas.

Natural de Sousa (Paraíba), Tiquinho Soares tem 34 anos e iniciou no Palmeiras das Rocas. Ainda acumula passagens por Corinthians-AL, América de Natal, Botafogo-PB, Centro Sporting Paraibano, Visão Celeste, Cerâmica, Treze, Veranópolis, Pelotas, Lucena, Nacional (Portugal), Vitória de Guimarães (Portugal), Porto (Portugal), Tianjin Teda (China) e Olympiacos (Grécia) antes da ida ao Botafogo em 2022.

Agora, Tiquinho Soares chega como o quinto reforço do Santos para a atual temporada. Anteriormente, o Peixe já havia anunciado os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o lateral-direito Leo Godoy e o meia-atacante Thaciano.

Despedida do Botafogo

Antes mesmo do anúncio, o atacante Tiquinho Soares se despediu do Botafogo nas redes sociais nesta sexta-feira (24).

“Chegou o dia de me despedir deste grande clube. Botafogo, muito obrigado por cada momento vivido com essa camisa, clube aonde fui muito feliz. Agradeço do fundo do meu coração, a todos os torcedores que sempre me apoiaram no melhor e no pior momento da minha vida e da minha carreira! Um beijo no coração de todos vocês. Aos meu pequeninos (a) fãs , obrigado por todo o carinho , vocês foram fundamentais para mim todo esse tempo. Nunca vou esquecer tudo que passamos juntos…Muito obrigado”, publicou no Instagram.

Ao todo, o centroavante fez 120 partidas, 44 gols e 17 assistências pelo time carioca, além da conquista do Brasileirão e da Libertadores em 2024. Ele também esteve presente na derrocada do Alvinegro em 2023, quando o time liderava o campeonato por 13 pontos, mas deixou escapar o título do Brasileirão.

