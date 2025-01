Manchester City x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de jogo grande na Premier League 2024/25. Neste sábado (25), o City recebe o Chelsea, às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester. O clássico entre duas equipes do ‘Big Six’ do futebol inglês é um confronto direto por uma vaga no G-4 da competição, válida pela 23ª rodada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Manchester City

O City tenta se recuperar na Premier League após atravessar o pior momento do time desde a chegada do técnico Pep Guardiola. Assim, o time caiu para a 5ª posição, com 38 pontos, no momento fora do G-4, que garante a vaga na próxima edição da Champions. O City vem de um resultado empolgante na competição. Isto porque a equipe atropelou o Ipswich Town na rodada passada e goleou os recém-promovidos à Premier League por 6 a 0, fora de casa.

Porém, no compromisso mais recente, na penúltima rodada da fase de liga da Champions, o City perdeu por 4 a 2 para o PSG e pode ser eliminado da competição na próxima semana.

Dentre os desfalques confirmados para o jogo deste sábado estão Rodri e Oscar Bobb, lesionados, além de Kyle Walker, anunciado como reforço do Milan nesta sexta-feira (24). Além disso, os zagueiros Rúben Dias e Nathan Aké e o atacante Doku são dúvidas para encarar o Chelsea.

A novidade pode ficar por conta do recém-contratado Vitor Reis, ex-Palmeiras. Isto porque Guardiola afirmou durante entrevista coletiva que o brasileiro pode fazer sua estreia no clube.

Como chega o Chelsea

Por outro lado, o Chelsea é o quarto colocado da Premier League, com 40 pontos, e vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Wolverhampton, em Londres. Dessa maneira, o clube manteve a vantagem sobre o próprio City e depende apenas de suas forças para se manter entre os quatro primeiros colocados.

Porém, os Blues precisam lidar com alguns problemas no elenco. Benoit Badiashile, Romero Lavia e Wesley Fofana, lesionados, são baixas confirmadas. O mesmo acontece com Mudryk, suspenso por doping.

Por fim, Levi Colwill e Enzo Fernández são tratados como dúvidas no time comandado pelo técnico Enzo Maresca.

Manchester City x Chelsea

23ª rodada da Premier League 2024/25

Data e horário: sábado, 25/01/2025, às 14h30 (de Brasília).

Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING).

Manchester City: Ortega; Lewis, Stones, Akanji (Vitor Reis) e Gvardiol; Kovacic e Bernardo Silva; Foden, De Bruyne e Savinho; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Chelsea: Sánchez; Gusto, Tosin, Colwill e Cucurella; Dewsbury-Hall e Caicedo; Neto, Palmer e Sancho; Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Árbitro: John Brooks (ING).

VAR: Stuart Attwell (ING).

