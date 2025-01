América de Cali anuncia Juanfer Quintero como reforço

O América de Cali fez o anúncio de um importante reforço nesta sexta-feira (24) ao oficializar a chegada do meio-campista colombiano Juan Fernando Quintero. O atleta de 32 anos defendeu o Racing, na última temporada, onde foi peça de grande relevância na conquista da Sul-Americana.

Oficialmente, o clube de Cali não falou em valores, apenas afirmando sobre o restante dos procedimentos que se referem a realização de exames médicos e assinatura contratual. Entretanto, as informações do diário local El Tiempo apontam para um investimento que seria de 3,6 milhões de dólares (R$ 21,2 milhões).

Fato é que a reta final das tratativas foi a parte que mais trouxe divergências entre as partes para viabilizar o negócio. Assim, para a transação ser sacramentada, os interessados chegaram a um denominador comum em relação a percentual de direitos econômicos para cada lado e uma cláusula “anti-Argentina”. Ou seja, com o América de Cali se comprometendo a não revendê-lo para um concorrente do Racing sob pena de multa considerável. Informação essa, aliás, confirmada em entrevista pelo proprietário da SAF do América, Tulio Gómez.

Não faltaram elogios

Em suas primeiras palavras após o anúncio do clube colombiano, Quintero apareceu em um vídeo agradecendo o carinho que tem recebido do torcedor do Diablo e projetando uma temporada de muitas alegrias:

“Olá, família escalate, aqui é Juanfer Quintero, uma saudação muito grande para todos vocês. Estou muito feliz e muito contente pela receptividade. Esperamos que, este ano, possamos viver muitas emoções e que possamos dar muitas alegrias a vocês, os torcedores. Estou muito contente de chegar a esta instituição, um grande do meu país. Para mim, é um grande feito na minha carreira poder representar o escudo do América de Cali.”

Nome de passagens marcantes por Porto, River Plate e seleção da Colômbia, Quintero também busca melhorar sua imagem em passagens por clubes de seu país. Há dois anos, em 2023, ele teve uma brevíssima passagem pelo Junior Barranquilla que terminou com somente sete jogos e um gol.

