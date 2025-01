Cruzeiro x Betim: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro busca a recuperação após a derrota em sua segunda partida da temporada. A Raposa perdeu para o Athletic e, assim, enfrenta uma enxurrada de críticas que atingem diretamente o técnico Fernando Diniz e o goleiro Cássio. No entanto, o momento atual é de foco na vitória. A Raposa enfrentará o Betim neste sábado (25), às 16h30 (de Brasília), no Mineirão, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

Na partida anterior, Diniz foi criticado pelo desempenho da equipe. Embora a temporada esteja apenas no início, o treinador carrega consigo o peso do final de 2024. Por outro lado, Cássio, experiente e escalado para assumir a meta azul, cometeu uma falha no gol do Athletic. O goleiro foi alvo de críticas e reagiu nas redes sociais, postando uma imagem de taças e alterando sua foto no perfil do Instagram.

Apesar da pressão, o Cruzeiro segue na liderança do Grupo C, com três pontos, empatado com o Villa Nova. O Betim, por sua vez, ocupa a liderança do Grupo A, com seis pontos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo Minas.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro finalizou os preparativos para o duelo contra o Betim, e uma das novidades será a estreia oficial de Gabigol. O camisa 9 da Raposa fará sua estreia oficial. Embora já tenha atuado nos jogos da FC Series, nos Estados Unidos, os amistosos não contaram para a temporada oficial.

Após os jogos nos EUA, o Cruzeiro disputou duas partidas pelo Campeonato Mineiro. No entanto, Gabigol foi poupado contra o Tombense e o Athletic. Aliás, Matheus Pereira também está na mesma situação e ainda não entrou em campo em jogos oficiais. Ele também será escalado. A expectativa agora recai sobre o restante do ataque titular. A tendência é que Bolasie e Marquinhos percam espaço. No entanto, Dudu pode ser poupado, o que manteria o congolês no time.

Como chega o Betim

O clube da Região Metropolitana de Belo Horizonte, afinal, tem feito uma excelente campanha no torneio estadual, com duas vitórias: a primeira sobre o Itabirito e a segunda contra o Aymorés, garantindo 100% de aproveitamento. Para a partida, o técnico Alex Nascif não tem jogadores lesionados ou suspensos e contará com força máxima diante da Raposa.

CRUZEIRO X BETIM

Campeonato Mineiro – 3ª rodada

Data e horário: 25/1/2025, às 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Cruzeiro: Cássio; William, João Marcelo, Fabricio Bruno e Marlon; Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira; Dudu, Kaio Jorge e Gabigol. Técnico: Fernando Diniz.

Betim: Michael; Diego Ferreira, Weverton, Eurico e Foguinho; Miticov, Fillipe Soutto, Diego Jardel, Erick Salles; João Diogo e Paulo Henrique. Técnico: Alex Nascif.

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima

Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes.

VAR: Emerson de Almeida Ferreira.

