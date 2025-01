Corinthians demite funcionário da base após denúncias de assédio

O Corinthians vive mais um caso turbulento em suas categorias de bases. Nesta semana, o clube demitiu um funcionário do centro de formação após denúncias de assédio contra jovens jogadores.

O clube recebeu as acusações com imagens e registros de conversas por aplicativos de mensagens. Em alguns casos, a situação envolvia jogadores menores de idade. O Timão demitiu o funcionário, que havia sido contratado em setembro do ano passado.

Além da gravidade das denúncias, a diretoria do Corinthians optou pelo desligamento por conta da semana decisiva para a base. O time Sub-20 decide a Copinha contra o São Paulo, na manhã deste sábado (25), e o clube tentou evitar com que o assunto ganhasse repercussão às vésperas da decisão.

