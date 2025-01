Pablo Maia garante ‘sacrifício a mais’ por Oscar e rasga elogios ao ‘excelente’ Zubeldía

Recuperado de uma grave lesão que o afastou de boa parte da temporada passada, Pablo Maia vem jogando em alto nível nestas primeiras partidas do São Paulo em 2025. Prova disso é que já ficou entre os 11 iniciais na estreia dos titulares em um jogo oficial. O time derrotou o Guarani, na última quinta-feira (23), no Morumbis.

Ao ganhar no meio de campo a companhia de Oscar, de renome internacional e que retornou ao clube do coração, o volante afirmou que que, se houver necessidade, não haverá problema algum em se sacrificar em campo pelo companheiro.

“Meu papel é dar o melhor em c ampo. E a gente vem se adaptando muito bem com os novos jogadores. A conversa, o entendimento dentro de campo… tudo isso é importante. E agora com o Oscar, que é um grande. A gente até brinca que, se for para só marcar e ele jogar, pode ficar tranquilo, estou disponível para isso. Ele vai ajudar a gente esse ano. É gratificante jogar ao lado dele”, iniciou, em entrevista à ESPN.

Pablo Maia sabe, porém, que para cumprir bem a função, não poderá abrir mão do auxílio de Alisson, um de seus bons amigos no elenco e campeões da Copa do Brasil, em 2023.

“A amizade que temos fora de campo ajuda muito dentro de campo. A confiança de um no outro, sempre com um procurando ajudar o outro. O Alisson é um cara sensacional, e eu aprendo todo dia com ele. Pela experiência que ele tem no futebol, com títulos e por ter rodado por vários times. Procuro aprender com ele todos os dias. Muito feliz de poder fazer esse papel ao lado dele. Que a gente possa fazer o nosso melhor e ajudar o São Paulo, continuou.

A empolgação cresce, ainda, à medida em que o volante se familiariza com a metodologia de trabalho de Luis Zubeldía. Afinal, em 2024 dedicou ao tratamento de sua lesão.

“Zubeldía é um treinador excelente. Não só ele, mas toda a comissão técnica dele. Eles fazem um belo trabalho e se dedicam muito para entregar o melhor. Zubeldía faz de tudo pelo São Paulo. O nosso calendário é um pouco diferente, ainda mais para ele que vem de fora. Mas, com ele mais adaptado ao futebol brasileiro, temos tudo para conquistar grandes coisas em 2025”, encerrou Maia,

O São Paulo passará pela sua primeira prova de fogo neste domingo (26), quando fará o clássico contra o Corinthians no Morumbis, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

