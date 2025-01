Artur celebra vinda ao Botafogo e se põe à disposição para Supercopa: ‘Estou preparado’

Novo jogador do Botafogo, Artur desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta sexta-feira (24). O atacante de 26 anos fará exames médicos e assinará contrato com o clube nos próximos dias para poder ser anunciado de forma oficial. Antes disso, no aeroporto, o atleta já se colocou à disposição do Alvinegro para a Supercopa do Brasil, contra o Flamengo, no dia 2 de fevereiro.

“Estou preparado. Desde as minhas férias eu venho trabalhando bastante, fiz a pré-temporada, pelo menos a metade, com o Zenit. Estou bem, só esses dois dias eu não treinei, mas estou preparado”, disse Artur.

Além disso, o novo atacante do Botafogo celebrou o retorno ao Brasil e exaltou o seu atual clube. O jogador já atuou por cinco times brasileiros na carreira: Palmeiras, Novorizontino, Londrina, Bahia e RB Bragantino,

“É uma honra para mim estar de volta ao futebol brasileiro, ainda mais no Glorioso, time que foi campeão da Libertadores, tem ganhado tantas coisas nos últimos tempos. Então é uma honra para mim retornar, ainda mais para um time tão vitorioso como o Botafogo”, finalizou.

O Botafogo comprou Artur junto ao Zenit, da Rússia, por 10 milhões de euros (R$ 61,9 milhões, na cotação atual). Ele é um atacante de lado que atua preferencialmente pela ponta direita do ataque. Na última temporada, marcou quatro gols e deu cinco assistências em 19 jogos pelo clube russo.

