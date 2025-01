Grêmio x Caxias: onde assistir, escalações e arbitragem

Em seu segundo compromisso pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai encarar o Caxias, neste sábado (25), às 20h30 (de Brasília), na Arena. O embate pela segunda rodada do Estadual marca a reedição dos duelos das semifinais do torneio no ano passado.

Onde assistir

O jogo será transmitido no SporTV na TV fechada e no Premiere no sistema pay-per-view.

Como chega o Grêmio

O Imortal não teve um desempenho empolgante em sua estreia oficial na temporada. Assim, apenas empatou sem gols com o Brasil de Pelotas. Em sua primeira partida no comando do Tricolor Gaúcho, Quinteros demonstrou satisfação com o rendimento dos jogadores. Porém, admitiu a necessidade de uma melhora progressiva.

Como ainda há dúvidas se o zagueiro Ely tem condições de permanecer no time, a tendência é a de que Gustavo Martins seja titular em sua vaga. Há a esperança também da estreia do promissor lateral-esquerdo Pedro Gabriel, oriundo das categorias de base. Como Mayk não convenceu, o jovem pode estar entre os 11 iniciais, porém o mais provável é de que fique como opção no banco de reservas.

Monsalve foi outro jogador que não foi utilizado no primeiro compromisso do Grêmio e tem chances de receber alguns minutos. A maior expectativa da torcida é que Cuéllar, principal contratação na janela, possa fazer sua estreia. Ele ainda não foi registrado no BID, mas ainda está dentro do prazo da conclusão do processo.

Como chega o Caxias

O Grená estreou no Campeonato Gaúcho com o pé direito, já que venceu o Monsoon por 1 a 0. O planejamento do treinador Luizinho Vieira é que a equipe conquiste cinco resultados positivos para assegurar a liderança do Grupo B, que também conta com a presença do Inter. Ou seja, ainda faltam mais quatro triunfos para ter êxito na missão.

O Caxias teve seis desfalques em seu primeiro jogo, que provavelmente ainda não vão ter condições de entrar em campo. Tratam-se do zagueiro Allan, os meio-campistas Mantuan, Tomas Bastos, Vini Guedes e Wendell, além do atacante Clayson.

GRÊMIO X CAXIAS

2ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 25/01/2025 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)

Grêmio: Gabriel Grando; João Pedro, Jemerson, Gustavo Martins e Mayk (Pedro Gabriel); Dodi, Villasanti, Pavón, Cristaldo e Aravena; Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros

Caxias: Thiago Coelho; Thiago Ennes, Douglas, Lucas Cunha e Marcelo Nunes; Lorran, Pedro Cuiabá e Nicholas (Tomas Bastos); Iago, Richard e Welder. Técnico: Luizinho Vieira.

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael Alves (RS) e Mateus Rocha (RS)

VAR: Jean Pierre Lima (RS)

