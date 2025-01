Velo Clube x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

O Santos visita o Velo Clube neste sábado (25/01), às 18h30 (de Brasília), no Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Peixe começou bem o Estadual, mas vem de uma derrota no clássico para o Palmeiras e tenta se recuperar na competição. Já o time do interior ainda não venceu no torneio e soma três revés para Corinthians, Noroeste e RB Bragantino, precisando somar três pontos rapidamente para evitar o rebaixamento. E a Voz do Esporte transmitirá esta partida, começando com o seu tradicional esquenta às 17h (de Brasília), sob o comando de Christian Rafael, que também estarána narração.