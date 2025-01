Herói na Copinha, Paulinho destaca: ‘Mostramos que podemos jogar no São Paulo’

Com uma virada espetacular sobre o arquirrival Corinthians, o São Paulo venceu por 3 a 2, no Pacaembu, e conquistou o título da Copinha pela quinta vez em sua história (1993, 2000, 2010, 2019 e 2025). Autor de dois dos gols no título, Paulinho respondeu aos críticos e exaltou o elenco dos jovens meninos de Cotia.

“Esse grupo merecia bastante, sofremos muitas críticas, principalmente no Brasileirão. Todo mundo foi criticado, que essa geração não prestava e tinha que todo mundo ir embora, mas nós mostramos que podemos jogar no São Paulo”, disse.

Mesmo sem Ryan Francisco, artilheiro da Copinha com 10 gols, que estava suspenso na final, o Tricolor teve personalidade para sair de uma desvantagem de dois gols e ficar com o título. O substituto foi justamente Paulinho, que foi certeiro pelo alto e marcou dois tentos diante do rival.



“Quando fiz o gol queria que acabasse logo, só pensei no título. O Ryan é um grande jogador, artilheiro da Copinha, mas sobretudo é um amigo. Em campo, é uma briga saudável por posição e todo mundo quer jogar”, frisou.

Por fim, a conquista quebra um jejum de cinco anos do São Paulo sem títulos da Copinha. Afinal, a última conquista foi em 2019. No entanto, vale lembrar que a competição não foi disputada em 2021 por causa da pandemia de Covid-19.

O Tricolor paulista igualou Fluminense e Internacional como os segundos maiores vencedores da história da competição. A liderança segue com o Corinthians, com 11 títulos.

