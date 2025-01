São Paulo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste domingo, o São Paulo e Corinthians fazem o clássico da quarta rodada do Campeonato Paulista neste domingo (26), às 18h30, no Morumbis. Atualmente, o Tricolor ocupa a vice-liderança do grupo C, com quatro pontos, enquanto o Alvinegro lidera o grupo A, com nove pontos somados.

Onde Assistir

TV Record (TV aberta), Nosso Futebol+ (streaming), Amazon Prime Vídeo (streaming) e CazéTV (YouTube) transmitem ao vivo.

Como chega o São Paulo

Agora com força máxima à disposição no Estadual, o Tricolor não registra desfalques em sua equipe principal para o clássico. Além disso, é pouco provável que ocorram surpresas na escalação comandada por Luis Zubeldía. Assim, a principal expectativa recai sobre a formação do quarteto ofensivo com Lucas, Oscar, Calleri e Luciano, que pode ser uma das atrações do jogo.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, no Corinthians, a grande novidade deve ser o retorno de Hugo Souza à titularidade. O goleiro, que estava em tratamento por conta de uma amigdalite, treinou sem restrições nos últimos dias e está à disposição de Ramón Díaz. A comissão técnica, dessa forma, planeja escalar uma formação muito próxima à que o torcedor se acostumou a ver durante a reta final do Brasileirão. Embora algumas peças tenham mudado, o desempenho coletivo segue positivo: o Timão busca sua 11ª vitória consecutiva, o que, se alcançado, será a melhor sequência do clube neste século.

SÃO PAULO X CORINTHIANS

Campeonato Paulista – Quarta Rodada

Data e horário: 26/1/2026, às 18h30 (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Alisson, Pablo Maia, Oscar e Lucas; Luciano e Calleri. Técnico: Luís Zubeldia

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramanho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Martínez, Carrillo e Coronado; Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Neuza Ines Back

VAR: Thiago Duarte Peixoto

