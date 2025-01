Arsenal vence Wolves após expulsão de João Gomes e segue na caça ao líder Liverpool

O Arsenal não teve vida fácil diante do Wolverhampton, mas contou com um gol de Calafiori na etapa final para conquistar uma importante vitória por 1 a 0 fora de casa, neste sábado (25). O jogo, no Molineux Stadium e válido pela 23ª rodada do Campeonato Inglês, teve duas expulsões: Lewis-Skelly (pelo lado do time londrino) ainda no primeiro tempo, e o brasileiro João Gomes (pelos donos da casa) na etapa final.

Com o resultado, os Gunners continuam em segundo na tabela, com 47 pontos. São, portanto, seis a menos que o Liverpool, que também triunfou na rodada. Os Wolves, por sua vez, estacionam nos 16 somados e aparecem na 17ª colocação, logo acima da zona de rebaixamento.

Wolves correm, e Arsenal cadencia o jogo

O Wolverhampton foi para cima e deu trabalho desde o começo. Sarabia assutou o goleiro assustou o goleiro David Raya em finalização por cima da meta após ótima investida e cruzamento de Nelson Semedo pela direita. O Arsenal, por sua vez, optou por cadenciar o jogo, girando a bola, mas sem superar a retaguarda dos Wolves. Aos 18 minutos, a melhor chance da etapa. O alemão Havertz desviou cruzamento de Frossard e, de cabeça, viu a bola passar peto do alvo. Os Gunners, aos poucos, se soltaram e Havertz, mais uma vez em cabeceio, obrigou o goleiro José Sá a defender com o pé. Quando os londrinos aparentavam estar mais confortáveis em campo, Lewis-Skelly recorrer a falta para impedir contragolpe e foi expulso aos 42′, mudando o cenário da partida.

Expulsão de João Gomes ajuda Arsenal

O Arsenal voltou pressionado em busca de uma vitória para não perder o líder de vista. Mesmo com um a homem a menos, se lançou à frente e quase abriu o placar com Rice, que recebeu passe de Martinelli na frente e chutou firme. Havert voltou a desperdiçar boa oportunidade, mais uma vez de cabeça por cima do alvo. Já os Wolves criaram boa chance, e Matheus Cunha por pouco não balançou a rede ao pegar sobra de bola, limpar a marcação e chutar colocado de fora da área. A bola desviou e saiu por pouco.

Mas a situação melhorou para os londrinos quando o time da casa também sofreu uma baixa: a expulsão do volante João Gomes, que chegou atrasado e acertou em cheio o lateral Timber. Na saída do campo, o brasileiro precisou ouvir reclamações do técnico Vítor Pereira. poucos minutos após a expulsão, quando os Wolves ainda se arrumavam em campo, veioo gol salvador do Arsenal. Martinelli mandou na área, a zaga não fez o corte, e Calafiori aproveitou a sobra para finalizar sem chances para José Sá. Os anfitriões tentam reagir com At-Nouri, que saiu de frente para o gol ao receber lançamento nas costas da defesa. mas Raya cresceu diante dele e defendeu a finalização. Matheus Cunha tentou de novo, mas não mudou o resultado.

Jogos da 23ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (25/1)

Bournemouth 5×0 Nottingham Forest

Brighton 0x1 Everton

Liverpool 4×1 Ipswich

Southampton 2×3 Newcastle

Wolverhampton 0x1 Arsenal

Manchester City x Chelsea – 14h30

Domingo (26)

Crystal Palace x Brentford – 11h

Tottenham x Leicester – 11h

Aston Villa x West Ham – 13h30

Fulham x Manchester United– 16h

