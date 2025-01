Roger Machado elogia evolução física do Inter e comenta formato do Gauchão

O técnico Roger Machado elogiou a equipe do Inter na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, neste sábado (25), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O treinador destacou que a parte física foi um fator fundamental para o resultado conquistado no Beira-Rio.

“O melhor trabalho de força física está nos trazendo um rendimento físico superior. Ainda não atingimos uma carga crônica ideal, mas o acúmulo desses esforços pode ter um custo no futuro. Vamos trabalhar para que os jogadores não fiquem expostos em campo. No entanto, acredito que estamos em um bom momento físico”, afirmou o comandante colorado, em entrevista coletiva após a partida.

A intensidade do Inter na partida está ligada ao novo formato do Gauchão. Afinal, as 12 equipes estão divididas em três grupos, e somente os primeiros colocados garantem vaga direta na fase eliminatória. Vale destacar que as equipes de uma mesma chave não se enfrentam entre si.

Assim, são apenas oito rodadas e elas ganham uma importância ainda maior. O campeonato começou dia 22 de janeiro e termina no dia 9 de março. Dessa maneira, Roger optou por mandar a campo sua força máxima, com Fernando como volante e Bernabei como lateral-esquerdo.

“A influência do novo formato está diretamente ligada à forma como planejamos a pré-temporada. É um tiro curto: não há espaço para recuperar pontos perdidos com times alternativos ou descaracterizados. Não diria que gosto da fórmula, mas é uma solução para manter os estaduais vivos. Entendo a importância desses torneios e vamos nos adaptar. Mesmo com a redução de rodadas, o campeonato mantém sua essência e atmosfera”.

Roger Machado destaca como foi a pré-temporada

Na pré-temporada, o treinador mesclou trabalhos técnicos e táticos com físicos desde o princípio. Assim, o grupo já apresenta um bom padrão de jogo, porém é necessário evoluir e fazer a gestão do tempo de cada jogador em campo para evitar lesões.

“A opção que fizemos, mesmo que com pouco tempo, de organizar e priorizar conteúdos físicos com bola desde o primeiro dia. Trabalhamos gradativamente a força dos caras, o que nos dá um bom rendimento. O acumulativo dos altos esforços cobrará um preço daqui a pouco. Fazemos a gestão dos minutos de cada jogador para evitar que o desgaste leve algum problema”.

A volta de Bernabei foi destacada pelo treinador. O lateral-esquerdo voltou a trabalhar com o elenco colorado nesta semana e, dessa forma, a expectativa era que suportasse menos tempo em campo. Não foi o que ocorreu.

“Imaginei que o Bernabei pudesse jogar 60 minutos, mas aguentou 100 com pouquíssimo tempo de preparação. Treinava, mas não é a mesma coisa”.

O Inter volta a campo na próxima terça-feira (28), quando enfrenta o São José, às 21h30 (de Brasília), no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

